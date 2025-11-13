D13 DIRAMAZIONE PADOVA SUD: STANOTTE USCITA OBBLIGATORIA SVINCOLO MARCO POLO
Roma, 13 novembre 2025 – Sulla D13 Diramazione Padova sud, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di questa sera, giovedì 13, alle 5:00 di venerdì 14 novembre, chi proviene da Padova città ed è diretto verso la barriera di Padova sud, dovrà uscire obbligatoriamente allo svincolo via Marco Polo.
Dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo via Marco Polo, percorrere via Amerigo Vespucci e rientrare dallo stesso svincolo, per riprendere il proprio itinerario in direzione della barriera di Padova sud.