D13 DIRAMAZIONE PADOVA SUD: CHIUSURE NOTTURNE TRATTO ALLACCIAMENTO SS516 PIOVESE-ALLACCIAMENTO A13 E PADOVA SUD

Roma, 12 giugno 2026 – Sulla Diramazione Padova sud (D13), per consentire attività di potenziamento e ammodernamento delle barriere di sicurezza, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento SS516 Piovese e l’allacciamento A13 Bologna-Padova, in direzione di quest’ultima, nei seguenti giorni e orari:

-dalle 21:00 di lunedì 15 alle 5:00 di martedì 16 giugno;

-dalle 22:00 di venerdì 19 alle 6:00 di sabato 20 giugno.

Tale provvedimento comporterà, per chi proviene da Padova città, la deviazione obbligatoria allo svincolo SS516 Piovese, su corso 1° Maggio, in direzione della Tangenziale di Padova.

Si precisa che, nella stessa notte, sarà chiuso lo svincolo che da corso 1° Maggio immette sulla D13 Diramazione di Padova sud, verso la A13 Bologna-Padova; inoltre, non sarà raggiungibile l’entrata di Padova sud.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Terme Euganee o di Padova Zona Industriale.