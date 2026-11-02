D13 DIRAMAZIONE PADOVA SUD: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO MARCO POLO-SS516 PIOVESE VERSO LA A13 BOLOGNA-PADOVA
D13 DIRAMAZIONE PADOVA SUD: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO MARCO POLO-SS516 PIOVESE VERSO LA A13 BOLOGNA-PADOVA
Roma, 2 novembre 2026 – Sulla D13 Diramazione Padova sud, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di mercoledì 4 alle 5:00 di giovedì 5 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo Marco Polo e lo svincolo SS516 Piovese, verso la A13 Bologna-Padova.
Di conseguenza, chi proviene dalla SS16 Adriatica, dovrà uscire obbligatoriamente allo svincolo via Marco Polo.
In alternativa, percorrere la SS16 Adriatica ed entrare in A13 alla stazione di Terme Euganee.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.