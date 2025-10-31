D13 DIRAMAZIONE PADOVA SUD: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A13
Roma, 31 ottobre 2025 – Sulla D13 Diramazione di Padova sud, per consentire attività relative al potenziamento e ammodernamento delle barriere antirumore, dalle 21:00 di lunedì 3 alle 5:00 di martedì 4 novembre, sarà chiuso, per chi proviene da Padova, il ramo di immissione sulla A13 Bologna-Padova, in direzione della A4 Torino-Trieste.
In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Padova Zona Industriale, sulla A13.
Si ricorda che l’entrata verso Padova della stazione di Terme Euganee è chiusa in modalità permanente, fino al termine delle attività di ammodernamento del cavalcavia di svincolo.