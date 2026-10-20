D13 DIRAMAZIONE PADOVA SUD: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A13 BOLOGNA-PADOVA
D13 DIRAMAZIONE PADOVA SUD: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A13 BOLOGNA-PADOVA
Roma, 20 ottobre 2026 – Sulla D13 Diramazione Padova sud, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, dalle 21:00 di mercoledì 21 alle 5:00 di giovedì 22 ottobre, sarà chiuso, per chi proviene da Padova, il Ramo di immissione sulla A13 Bologna-Padova, verso Bologna.
In alternativa, si consiglia di utilizzare la stazione di Terme Euganee.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.