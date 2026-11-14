D13 DIRAMAZIONE PADOVA SUD: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A13 BOLOGNA-PADOVA VERSO BOLOGNA
D13 DIRAMAZIONE PADOVA SUD: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A13 BOLOGNA-PADOVA VERSO BOLOGNA
Roma, 14 novembre 2026 – Sulla D13 Diramazione Padova sud, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, dalle 21:00 di martedì 17 alle 5:00 di mercoledì 18 novembre, sarà chiuso, per chi proviene da Padova, il Ramo di immissione sulla A13 Bologna-Padova, verso Bologna.
In alternativa, entrare alla stazione di Terme Euganee, in A13.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.