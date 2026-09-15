D13 DIRAMAZIONE PADOVA SUD: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DI PADOVA SUD
D13 DIRAMAZIONE PADOVA SUD: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DI PADOVA SUD
Roma, 15 settembre 2026 – Sulla D13 Diramazione Padova sud, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di venerdì 18 alle 6:00 di sabato 19 settembre, sarà chiusa l’entrata di Padova sud, in entrambe le direzioni, verso Bologna e in direzione della A4 Torino-Trieste.
Di conseguenza, chi proviene da Padova città, dovrà uscire obbligatoriamente allo svincolo via Marco Polo e sarà contestualmente chiuso il Ramo che da Corso 1° Maggio immette all’entrata di Padova sud.
In alternativa, si consiglia di utilizzare la stazione di Terme Euganee o di Padova Zona Industriale, sulla A13 Bologna-Padova.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.