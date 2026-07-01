D13 DIRAMAZIONE PADOVA SUD: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DI PADOVA SUD

Roma, 1 luglio 2026 – Sulla D13 Diramazione Padova sud, per consentire attività relative al potenziamento e ammodernamento delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di venerdì 3 alle 6:00 di sabato 4 luglio, sarà chiusa l’entrata della barriera di Padova sud, verso Bologna e in direzione della A4 Torino-Trieste.

Di conseguenza, chi proviene da Padova città, dovrà uscire obbligatoriamente allo svincolo SS516 Piovese, verso la Tangenziale di Padova; inoltre sarà contestualmente chiuso il Ramo che da Corso 1° Maggio immette all’entrata di Padova sud.

In alternativa uscire a Terme Euganee o a Padova Zona Industriale, sulla A13 Bologna-Padova.