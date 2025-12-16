D13 DIRAMAZIONE PADOVA SUD: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLO SVINCOLO SS516 PIOVESE
Roma, 16 dicembre 2025 – Sulla D13 Diramazione Padova sud, dalle 22:00 di venerdì 19 alle 6:00 di sabato 20 dicembre, sarà chiuso lo svincolo SS516 Piovese, in entrata verso la A13 Bologna-Padova, per consentire attività di ispezione e manutenzione del cavalcavia di svincolo.
In alternativa, a chi è diretto in A13 Bologna-Padova, si consiglia di utilizzare la stazione di Padova Zona Industriale al km 112+400 o di Terme Euganee al km 95+000, sulla A13.