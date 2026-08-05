D13 DIRAMAZIONE PADOVA SUD: CHIUSA PER CINQUE ORE NOTTURNE L’IMMISSIONE SULLA A13 BOLOGNA-PADOVA
D13 DIRAMAZIONE PADOVA SUD: CHIUSA PER CINQUE ORE NOTTURNE L’IMMISSIONE SULLA A13 BOLOGNA-PADOVA
Roma, 5 agosto 2026 – Sulla D13 Diramazione Padova sud, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 00:00 alle 5:00 di sabato 8 agosto, sarà chiuso, per chi proviene da Padova, il Ramo di immissione sulla A13 Bologna-Padova, verso Bologna.
In alternativa, si consiglia di entrare alla stazione di Terme Euganee, sulla A13 Bologna-Padova.