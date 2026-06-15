D13 DIRAMAZIONE DI PADOVA SUD: USCITA OBBLIGATORIA NOTTURA ALLO SVINCOLO 8 MARCO POLO
D13 DIRAMAZIONE DI PADOVA SUD: USCITA OBBLIGATORIA NOTTURA ALLO SVINCOLO 8 MARCO POLO
Roma, 15 giugno 2026 – Per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di martedì 16 alle 5:00 di mercoledì 17 giugno, chi percorre la D13 Diramazione di Padova sud, da Padova verso Bologna, dovrà uscire obbligatoriamente allo svincolo 8 Marco Polo.
Dopo l’uscita obbligatoria, rientrare dallo stesso svincolo e riprendere il proprio itinerario in direzione di Bologna.