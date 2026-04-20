D13 DIRAMAZIONE DI PADOVA SUD: CHIUSURE NOTTURNE USCITA SVINCOLO MARCO POLO
D13 DIRAMAZIONE DI PADOVA SUD: CHIUSURE NOTTURNE USCITA SVINCOLO MARCO POLO
Roma, 20 aprile 2026 – Sulla D13 Diramazione di Padova sud, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, nelle due notti di giovedì 23 e di venerdì 24 aprile, con orario 21:00-6:00, sarà chiuso lo svincolo via Marco Polo, in uscita per chi proviene da Padova città.
In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo SS16 Adriatica di Padova.