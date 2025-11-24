D13 DIRAMAZIONE DI PADOVA SUD: CHIUSURE NOTTURNE TRATTO SS516 PIOVESE-SVINCOLO MARCO POLO VERSO PADOVA
Roma, 24 novembre2025 – Sulla Diramazione di Padova sud (D13), per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza dalle 21:00 di martedì 25 alle 5:00 di mercoledì 26 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra l’uscita per la SS516 Piovese e lo svincolo Marco Polo, verso Padova.
Di conseguenza, non saranno raggiungibili gli svincoli che da corso Primo Maggio immettono sulla Diramazione di Padova sud (D13).
In alternativa si consiglia:
chi proviene da Bologna, anticipare l’uscita alla stazione di Terme Euganee, al km 95+000 della A13, e proseguire sulla viabilità ordinaria: SP9 e SS 16 Adriatica;
chi proviene dalla A4, uscire sulla A13 alla stazione di Padova Zona Industriale, al km 12+400 e percorrere la viabilità ordinaria: Corso Stati Uniti.