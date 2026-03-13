D13 DIRAMAZIONE DI PADOVA SUD: CHIUSURE NOTTURNE TRATTO ALLACCIAMENTO SS516 PIOVESE-ALLACCIAMENTO A13 E PADOVA SUD
D13 DIRAMAZIONE DI PADOVA SUD: CHIUSURE NOTTURNE TRATTO ALLACCIAMENTO SS516 PIOVESE-ALLACCIAMENTO A13 E PADOVA SUD
Roma, 13 marzo 2026 – Sulla D13 Diramazione di Padova sud, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, dalle 21:00 di lunedì 16 alle 5:00 di martedì 17 marzo, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento SS516 Piovese e l’allacciamento A13 Bologna-Padova, in direzione di quest’ultima.
Tale provvedimento comporterà, per chi proviene da Padova città, la deviazione obbligatoria allo svincolo SS516 Piovese, su corso 1 Maggio, in direzione della Tangenziale di Padova.
Si precisa che, nella stessa notte, sarà chiuso lo svincolo che da corso 1 Maggio immette sulla D13 Diramazione di Padova sud, verso la A13 Bologna-Padova; inoltre, non sarà raggiungibile l’entrata di Padova sud.
In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Terme Euganee o di Padova Zona Industriale;
-sarà chiusa l’uscita di Padova sud, per chi proviene da Bologna.
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Terme Euganee o di Padova Zona Industriale.