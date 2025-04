D13 DIRAMAZIONE DI PADOVA SUD: CHIUSURE NOTTURNE TRATTO ALLACCIAMENTO A13-SS516 PIOVESE VERSO PADOVA

Roma, 4 aprile 2025 -Sulla Diramazione di Padova sud (D13), nelle due notti di lunedì 7 e martedì 8 aprile, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento A13 Bologna-Padova e l’uscita per la SS516 Piovese, verso Padova, per consentire lavori di manutenzione delle pensiline della barriera di Padova sud.

Di conseguenza, la barriera di Padova sud non sarà raggiungibile in uscita per chi proviene da Bologna o dalla A4 Torino-Trieste.

In alternativa si consiglia:

chi proviene da Bologna potrà anticipare l’uscita alla stazione di Terme Euganee, al km 95+000 della A13 e proseguire sulla viabilità ordinaria: SP9 via Mincana, SS16 verso Padova fino al bivio con la SR47 di Altichiero;

per chi proviene dalla A4 potrà uscire in A13 alla stazione di Padova Zona Industriale, al km 12+400 e percorrere la viabilità ordinaria: Corso Stati Uniti, Corso Brasile, Corso John e Robert Kennedy, Corso Esperanto, Corso 1 Maggio, in direzione di Padova.