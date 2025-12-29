D13 DIRAMAZIONE DI PADOVA SUD: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE SULLA A13 BOLOGNA-PADOVA
Roma, 29 dicembre 2025 – Sulla D13 Diramazione di Padova sud, per consentire attività di manutenzione delle barriere di sicurezza, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-dalle 21:00 di questa sera, lunedì 29, alle 5:00 di martedì 30 dicembre sarà chiusa, per chi proviene da Padova, l’immissione sulla A13 Bologna-Padova, verso Bologna. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Terme Euganee o di Padova Zona Industriale.
-dalle 21:00 di martedì 30, alle 5:00 di mercoledì 31 dicembre sarà chiuso, per chi proviene da Padova, l’immissione sulla A13 Bologna-Padova, verso la A4 Torino-Trieste. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Terme Euganee o di Padova Zona Industriale.