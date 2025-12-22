D13 DIRAMAZIONE DI PADOVA SUD: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE SULLA A13 BOLOGNA-PADOVA VERSO BOLOGNA
Roma, 22 dicembre 2025 – Sulla D13 Diramazione di Padova sud, per consentire attività manutenzione delle barriere di sicurezza, sarà chiusa, per chi proviene da Padova, l’immissione sulla A13 Bologna-Padova, verso Bologna, nei seguenti giorni e orari:
-dalle 21:00 di questa sera, lunedì 22, alle 5:00 di martedì 23 dicembre;
-dalle 22:00 di sabato 27 alle 6:00 di domenica 28 dicembre.
In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Terme Euganee o di Padova Zona Industriale.