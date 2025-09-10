D13 DIRAMAZIONE DI PADOVA SUD: CHIUSURE NOTTURNE DELL’USCITA DELLO SVINCOLO MARCO POLO
Roma, 10 settembre 2025 – Sulla D13 Diramazione di Padova sud, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, nelle due notti di giovedì 11 e venerdì 12 settembre, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso lo svincolo Marco Polo, in uscita per chi proviene da Padova.
In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo Via Vespucci della SS16 Adriatica.