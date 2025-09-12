D13 DIRAMAZIONE DI PADOVA SUD: CHIUSURE NOTTURNE DELL’USCITA DELLO SVINCOLO MARCO POLO
D13 DIRAMAZIONE DI PADOVA SUD: CHIUSURE NOTTURNE DELL’USCITA DELLO SVINCOLO MARCO POLO
Roma, 12 settembre 2025 – Sulla D13 Diramazione di Padova sud, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di lunedì 15 alle 6:00 di martedì 16 settembre, sarà chiuso lo svincolo Marco Polo, in uscita per chi proviene da Padova.
In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo Via Vespucci della SS16 Adriatica.