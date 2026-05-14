D13 DIRAMAZIONE DI PADOVA SUD: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ALLACCIAMENTO SS516 PIOVESE CORSO PRIMO MAGGIO-SVINCOLO 8 PADOVA SUD VERSO PADOVA/SS16 ADRIATICA

Roma, 14 maggio 2026 – Sulla D13 Diramazione di Padova sud, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica verticale, dalle 22:00 di venerdì 15 alle 22:00 di sabato 16 maggio, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento SS516 Piovese corso Primo Maggio e lo svincolo 8 di Padova via Battaglia, verso Padova città. Pertanto, sarà contestualmente chiuso lo svincolo che da corso Primo Maggio immette sulla D13 Diramazione Padova sud, verso Padova città.

In alternativa, chi proviene dalla A13 Bologna-Padova ed è diretto verso Padova città/SR47/SS16 Adriatica, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo per SS516 Piovese corso Primo Maggio, potrà uscire allo svincolo 10 Padova via Guizza e proseguire su via Guizza Conselvana.

Chi, invece, proviene da corso Primo Maggio ed è diretto verso Padova città/SR47/SS16 Adriatica, potrà anticipare l’uscita allo svincolo 10 Padova via Guizza Conselvana.