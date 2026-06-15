D13 DIRAMAZIONE DI PADOVA SUD: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ALLACCIAMENTO SS516 PIOVESE CORSO PRIMO MAGGIO-PADOVA VERSO PADOVA/SS16 ADRIATICA

Roma, 15 giugno 2026 – Sulla D13 Diramazione di Padova sud, per consentire attività relative al potenziamento e ammodernamento delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di mercoledì 17 alle 5:00 di giovedì 18 giugno, sarà chiuso, per chi proviene dall’uscita della barriera di Padova sud, il tratto compreso tra l’allacciamento SS516 Piovese Corso Primo Maggio e Padova, verso Padova città. Pertanto, sarà contestualmente chiuso lo svincolo che da corso Primo Maggio immette sulla D13 Diramazione Padova sud, verso Padova città.

In alternativa, chi proviene dalla A13 Bologna-Padova ed è diretto verso Padova città/SR47/SS16 Adriatica, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo per SS516 Piovese corso Primo Maggio, potrà uscire allo svincolo 10 Padova via Guizza e proseguire su via Guizza Conselvana.

Chi, invece, proviene da corso Primo Maggio ed è diretto verso Padova città/SR47/SS16 Adriatica, potrà anticipare l’uscita allo svincolo 10 Padova via Guizza Conselvana.