D13 DIRAMAZIONE DI PADOVA SUD: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ALLACCIAMENTO 516 PIOVESE VIA PRIMO MAGGIO-SVINCOLO 8 PADOVA SUD VERSO PADOVA/SS16 ADRIATICA
D13 DIRAMAZIONE DI PADOVA SUD: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ALLACCIAMENTO 516 PIOVESE VIA PRIMO MAGGIO-SVINCOLO 8 PADOVA SUD VERSO PADOVA/SS16 ADRIATICA
Roma, 9 maggio 2026 – Sulla D13 Diramazione di Padova sud, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica verticale, dalle 21:00 di martedì 12 alle 5:00 di mercoledì 13 maggio, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento SS516 Piovese via Primo Maggio e lo svincolo 8 di Padova, verso Padova città/SS16 Adriatica.
In alternativa, chi proviene dalla A13 Bologna-Padova, dopo l’uscita obbligatoria su corso Primo Maggio, potrà percorrere lo svincolo via Guizza Conselvana.
Chi, invece, proviene da corso Primo Maggio, potrà anticipare l’uscita allo svincolo via Guizza Conselvana.