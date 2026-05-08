D13 DIRAMAZIONE DI PADOVA SUD: CHIUSA STANOTTE L’USCITA DELLO SVINCOLO DI MARCO POLO
D13 DIRAMAZIONE DI PADOVA SUD: CHIUSA STANOTTE L’USCITA DELLO SVINCOLO DI MARCO POLO
Roma, 8 maggio 2026 – Sulla D13 Diramazione di Padova sud, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di questa sera, venerdì 8, alle 6:00 di sabato 9 maggio, sarà chiuso lo svincolo via Marco Polo, in uscita per chi proviene da Padova città.
In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo SS16 Adriatica di Padova.