D13 DIRAMAZIONE DI PADOVA SUD: CHIUSA STANOTTE L’IMMISSIONE SULLA A13 BOLOGNA-PADOVA VERSO BOLOGNA
Roma, 15 dicembre 2025 – Sulla D13 Diramazione di Padova sud, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, dalle 21:00 di questa sera, lunedì 15, alle 5:00 di martedì 16 dicembre, sarà chiusa, per chi proviene da Padova, l’immissione sulla A13 Bologna-Padova, verso Bologna.
In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Terme Euganee o di Padova Zona Industriale.