D13 DIRAMAZIONE DI PADOVA SUD: CHIUSA STANOTTE L’ENTRATA DI PADOVA SUD
Roma, 27 novembre 2025 – Sulla D13 Diramazione di Padova sud, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di questa sera, giovedì 27, alle 5:00 di venerdì 28 novembre, sarà chiusa la barriera di Padova sud, in entrata verso Bologna e in direzione della A4 Torino-Trieste.
Di conseguenza, chi proviene da Padova città dovrà uscire obbligatoriamente allo svincolo SP516 Piovese.
Inoltre, sarà chiuso lo svincolo che da corso 1 Maggio immette sulla D13 Diramazione di Padova sud, verso la A13 Bologna-Padova.
In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Terme Euganee o di Padova Zona Industriale, sulla A13 Bologna-Padova.