D13 DIRAMAZIONE DI PADOVA SUD: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A13 BOLOGNA-PADOVA
Roma, 28 novembre 2025 – Sulla D13 Diramazione di Padova sud, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di lunedì 1 alle 5:00 di martedì 2 dicembre, sarà chiuso, per chi proviene da Padova, il Ramo di immissione sulla A13 Bologna-Padova, verso la A4 Torino-Trieste.
In alternativa si consiglia di anticipare l’uscita alla stazione di Padova Zona Industriale, al km 112+400 .