D13 DIRAMAZIONE DI PADOVA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DI PADOVA SUD
Roma, 24 ottobre 2025 – Sulla D13 Diramazione Padova sud, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, dalle 21:00 di lunedì 27 alle 5:00 di martedì 28 ottobre, sarà chiusa l’entrata di Padova sud, verso la A4 Torino-Trieste.
In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Padova Zona Industriale o di Terme Euganee sulla A13 Bologna-Padova.