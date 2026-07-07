D08 DIRAMAZIONE GALLARATE-GATTICO: TEMPORANEAMENTE CHIUSO IL TRATTO COMPRESO TRA IL BIVIO CON L’A8 MILANO-VARESE E GALLARATE OVEST IN DIREZIONE DELL’ALLACCIAMENTO CON L’A26

Roma, 7 luglio 2026 – Poco prima delle ore 15:00, sulla Autostrada A1 Milano-Napoli, è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra il bivio con la A8 Milano-Varese e Gallarate Ovest, in direzione dell’allacciamento con l’A26, per consentire – all’altezza del km 2 – le operazioni di sgombero della carreggiata da parte dei Vigili del Fuoco.

Attualmente nel tratto interessato dall’evento sono intervenuti i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 2° Tronco di Milano di Autostrade per l’Italia e attualmente il traffico bloccato e si registra 1 km di coda in direzione dell’allacciamento con l’A26.

Agli utenti che da Milano sono diretti verso Gravellona Toce si consiglia di uscire a Busto Arsizio, seguire la Strada Statale 26 e rientrare in D08 alla stazione di Sesto Calende.