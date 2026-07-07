D08 DIRAMAZIONE GALLARATE-GATTICO: RIAPERTO IL TRATTO COMPRESO TRA IL BIVIO CON L’A8 MILANO-VARESE E GALLARATE OVEST IN DIREZIONE DELL’ALLACCIAMENTO CON L’A26

Roma, 7 luglio 2026 – Poco prima delle ore 18:30, sulla Autostrada D08 Diramazione Gallarate-Gattico, è stato riaperto il tratto compreso tra il bivio con la A8 Milano-Varese e Gallarate Ovest, in direzione dell’allacciamento con l’A26, che era stato chiuso per consentire le operazioni di sgombero della carreggiata da parte dei Vigili del Fuoco all’altezza del km 2.

Attualmente, nel tratto interessato, si circola su entrambe le corsie disponibili e non si registrano turbative al traffico in direzione dell’allacciamento con l’A26.