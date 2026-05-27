D08 DIRAMAZIONE GALLARATE-GATTICO: REGOLARMENTE APERTO IL TRATTO CASTELLETTO TICINO-ALLACCIAMENTO A8
Roma, 27 maggio 2026 – Sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico, è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra Castelletto Ticino e l’allacciamento A8 Milano-Varese, in direzione di quest’ultima, che era prevista dalle 22:00 di questa sera, mercoledì 27, alle 6:00 di giovedì 28 maggio, per consentire attività di ispezione cavalcavia.