D08 DIRAMAZIONE GALLARATE-GATTICO: REGOLARMENTE APERTI I TRATTI CASTELLETTO TICINO-ALLACCIAMENTO A8 E BESNATE-CASTELLETTO TICINO
D08 DIRAMAZIONE GALLARATE-GATTICO: REGOLARMENTE APERTI I TRATTI CASTELLETTO TICINO-ALLACCIAMENTO A8 E BESNATE-CASTELLETTO TICINO
Roma, 19 agosto 2026 – Sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico, sono state annullate le chiusure che erano previste nelle due notti di mercoledì 19 e giovedì 20 agosto, con orario 23:00-5:00, dei tratti Castelletto Ticino-allacciamento A8 Milano-Varese, verso la A8 Milano-Varese e Besnate-Castelletto Ticino, verso la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce.
Di conseguenza, saranno regolarmente aperte le entrate di Castelletto Ticino, di Sesto Calende Vergiate e di Besnate e aperte anche le aree di servizio “Verbano ovest” e “Verbano est”.