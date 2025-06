D08 DIRAMAZIONE GALLARATE-GATTICO: REGOLARMENTE APERTA LA STAZIONE DI CASTELLETTO TICINO

Roma, 11 giugno 2025 – Sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico, sono state annullate le chiusure della stazione di Castelletto Ticino, in entrata in direzione della A8 Milano-Varese e in uscita per le proviene dalla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, che erano previste nelle tre notti di mercoledì 11, giovedì 12 e venerdì 13 giugno.