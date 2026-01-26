D08 DIRAMAZIONE GALLARATE-GATTICO: REGOLARMENTE APERTA LA STAZIONE DI CASTELLETTO TICINO

Roma, 26 gennaio 2026 – Sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico, sono state annullate le seguenti chiusure, che erano previste per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza:

-è stata annullata la chiusura della stazione di Castelletto Ticino in uscita per chi proviene da Genova e da Gravellona Toce, che era prevista dalle 22:00 di questa sera, lunedì 26, alle 6:00 di martedì 27 gennaio;

-è stata annullata la chiusura della stazione di Castelletto Ticino, in entrata in entrambe le direzioni, Genova e Gravellona Toce, che era prevista dalle 22:00 di martedì’ 27 alle 6:00 di mercoledì 28 gennaio.