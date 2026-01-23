D08 DIRAMAZIONE GALLARATE-GATTICO: PER MALTEMPO REGOLARMENTE APERTA LA STAZIONE DI SESTO CALENDE VERGIATE

Roma, 23 gennaio 2026 – In considerazione del peggioramento delle condizioni meteo, sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico, è stata annullata la chiusura della stazione di Sesto Calende Vergiate, in entrata in entrambe le direzioni e in uscita per chi proviene dalla A8 Milano-Varese, che era prevista dalle 23:00 di questa sera, venerdì 23, alle 5:00 di sabato 24 gennaio.