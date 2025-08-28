D08 DIRAMAZIONE GALLARATE-GATTICO: PER MALTEMPO ANNULLATA LA CHIUSURA NOTTURNA TRATTO CASTELLETTO TICINO-SESTO CALENDE VERGIATE VERSO LA A8 MILANO-VARESE
Roma, 28 agosto 2025 – In considerazione del peggioramento delle condizioni meteo, sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico, è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra Castelletto Ticino e Sesto Calende Vergiate, verso la A8 Milano-Varese, che era prevista dalle 22:00 di questa sera, giovedì 28, alle 6:00 di venerdì 29 agosto.