D08 DIRAMAZIONE GALLARATE-GATTICO: PER MALTEMPO ANNULLATA LA CHIUSURA DI STANOTTE DEL TRATTO CASTELLETTO TICINO-BESNATE VERSO LA A8. CONFERMATA LA CHIUSURA DI DOMANI NOTTE DEL TRATTO BESNATE-CASTELLETTO TICINO VERSO LA A26

Roma, 25 settembre 2025 – In considerazione del peggioramento delle condizioni meteo, sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico, è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra Castelletto Ticino e Besnate, verso la A8 Milano-Varese, prevista dalle 21:00 di questa sera giovedì 25 alle 5:00 di venerdì 26 settembre.

Di conseguenza, sarà regolarmente aperta l’entrata di Castelletto Ticino verso la A8 e la stazione di Sesto Calende Vergiate in entrambe le direzioni; inoltre, sarà regolarmente accessibile l’area di servizio “Verbano ovest”, situata nel suddetto tratto.

Rimane confermata, come da programma, la chiusura del tratto Besnate-Castelletto Ticino, verso la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, dalle 21:00 di venerdì 26 alle 5:00 di sabato 27 settembre, per consentire lavori di manutenzione delle essenze arboree.

Si precisa che la stazione di Besnate sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni – A26 e A8 – mentre la stazione di Sesto Calende Vergiate sarà chiusa in entrata nella sola direzione A26.

L’area di servizio “Verbano est”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa nella stessa notte, ma con orario 20:00-5:00.

In alternativa, si consiglia:

-per la chiusura del tratto: dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Besnate, percorrere la viabilità ordinaria: SP26 verso Gallarate, SS33 del Sempione in direzione Casorate Primo-Somma Lombardo- Vergiate-Sesto Calende-Castelletto Ticino e rientrare sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico alla stazione di Castelletto Ticino;

-per la chiusura dell’entrata di Besnate e di Sesto Calende Vergiate verso la A26: Castelletto Ticino, sulla stessa Diramazione;

-per la chiusura dell’entrata di Besnate verso la A8: Gallarate o Solbiate Arno, sulla A8.