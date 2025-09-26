D08 DIRAMAZIONE GALLARATE-GATTICO: PER MALTEMPO ANNULLATA LA CHIUSURA DI STANOTTE DEL TRATTO BESNATE-CASTELLETTO TICINO VERSO LA A26

Roma, 26 settembre 2025 – In considerazione del peggioramento delle condizioni meteo, sulla Diramazione Gallarate-Gattico (D08), è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra Besnate e Castelletto Ticino, verso la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, che era prevista dalle 21:00 di questa sera, venerdì 26, alle 5:00 di sabato 27 settembre.

Di conseguenza, sarà regolarmente aperta l’entrata di Besnate in entrambe le direzioni e l’entrata di Sesto Calende Vergiate verso la A26.

Inoltre, sarà regolarmente accessibile l’area di servizio “Verbano est”.