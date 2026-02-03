D08 DIRAMAZIONE GALLARATE-GATTICO: PER MALTEMPO ANNULLAMENTO CHIUSURA IMMISSIONE SULLA A8 VERSO VARESE
Roma, 3 febbraio 2026 – In considerazione del peggioramento delle condizioni meteo, sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico, è stata annullata la chiusura, per chi proviene dalla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, del ramo di immissione sulla A8 Milano-Varese, verso Varese, prevista dalle 22:00 di questa sera martedì 3 alle 5:00 di mercoledì 4 febbraio.