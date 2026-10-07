D08 DIRAMAZIONE GALLARATE-GATTICO: PER MALTEMPO ANNULLAMENTO CHIUSURA DEL TRATTO BESNATE-ALLACCIAMENTO A8 A8 MILANO-VARESE: PER MALTEMPO ANNULLAMENTO CHIUSURA DEL TRATTO GALLARATE-BUSTO ARSIZIO. CONFERMATA LA CHIUSURA NOTTURNA DEL TRATTO LEGNANO-GALLARATE
D08 DIRAMAZIONE GALLARATE-GATTICO: PER MALTEMPO ANNULLAMENTO CHIUSURA DEL TRATTO BESNATE-ALLACCIAMENTO A8
A8 MILANO-VARESE: PER MALTEMPO ANNULLAMENTO CHIUSURA DEL TRATTO GALLARATE-BUSTO ARSIZIO. CONFERMATA LA CHIUSURA NOTTURNA DEL TRATTO LEGNANO-GALLARATE
Roma, 7 ottobre 2026 – In considerazione del peggioramento delle condizioni meteo, sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico e sulla A8 Milano-Varese, sono state annullate le seguenti chiusure, previste dalle 21:00 di questa sera, mercoledì 7, alle 5:00 di giovedì 8 ottobre:
-annullamento chiusura, sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico, del tratto compreso tra Besnate e l’allacciamento A8 Milano-Varese, in direzione di quest’ultima;
-annullamento chiusura, sulla A8 Milano-Varese, del tratto compreso tra Gallarate e Busto Arsizio, verso Milano. Rimane confermata, come da programma, la chiusura, sulla A8 Milano-Varese, del tratto compreso tra Legnano e Gallarate, verso Varese, dalle 22:00 di venerdì 9 alle 5:00 di sabato 10 ottobre, per consentire lavori di manutenzione delle essenze arboree.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Legnano, percorrere la SS33 verso Varese e rientrare in A8 verso Varese a Gallarate.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.