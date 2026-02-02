D08 DIRAMAZIONE GALLARATE-GATTICO: PER MALTEMPO AGGIORNAMENTO CHIUSURE NOTTURNE

Roma, 2 febbraio 2026 – In considerazione del peggioramento delle condizioni meteo, sulla Diramazione Gallarate-Gattico (D08), sono state annullate le chiusure previste dalle 21:00 di questa sera, lunedì 2, alle 5:00 di martedì 3 febbraio:

-annullata la chiusura della stazione di Besnate, in entrata e in uscita;

-annullata la chiusura della stazione di Sesto Calende Vergate, in entrata in entrambe le direzioni.

Rimangono confermate, come da programma, le altre chiusure, sulla stessa Diramazione Gallarate-Gattico

(D08), per consentire lavori di manutenzione dei pali luce e attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, di seguito indicate:

-dalle 21:00 di martedì 3 alle 5:00 di mercoledì 4 febbraio, sarà chiusa l’area di servizio “Verbano est”, situata nel tratto compreso tra Besnate e Sesto Calende Vergiate, verso la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce;

-dalle 21:00 di mercoledì 4 alle 5:00 di giovedì 5 febbraio, sarà chiusa la stazione di Sesto Calende Vergiate, in entrata in entrambe le direzioni e in uscita per chi proviene dalla A8 Milano-Varese.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Castelletto Ticino o di Besnate;

-nelle due notti di giovedì 5 e venerdì 6 febbraio, con orario 21:00-5:00, sarà chiusa la stazione di Sesto Calende Vergiate, in entrata in entrambe le direzioni e in uscita per chi proviene dalla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Castelletto Ticino o di Besnate.