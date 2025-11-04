D08 DIRAMAZIONE GALLARATE-GATTICO E A8 MILANO-VARESE: CHIUSURE NOTTURNE

Roma, 4 novembre 2025 – Sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico e sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di pavimentazione, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

DALLE 21:00 DI MERCOLEDI’ 5 ALLE 5:00 DI GIOVEDI’ 6 NOVEMBRE

Sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico:

-sarà chiuso il tratto compreso tra Besnate e Sesto Calende Vergiate, verso la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce. Si precisa che la stazione di Besnate sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni, A26 e A8 Milano-Varese. Sarà contestualmente chiusa l’area di servizio “Verbano est”, situata nel suddetto tratto.

In alternativa, si consiglia:

per la chiusura del tratto: dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Besnate, percorrere la viabilità ordinaria: SP49, SP26, SS33 e rientrare sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico alla stazione di Sesto Calende Vergiate;

per la chiusura dell’entrata di Besnate verso la A26: Sesto Calende Vergiate sulla stessa D08;

per la chiusura dell’entrata di Besnate verso la A8: Gallarate, sulla A8 Milano-Varese.

DALLE 21:00 DI GIOVEDI’ 6 ALLE 5:00 DI VENERDI’ 7 NOVEMBRE

Sulla A8 Milano-Varese:

-sarà chiuso il tratto compreso tra Castellanza e Busto Arsizio, verso Varese.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Castellanza, percorrere la viabilità ordinaria: SP527 Bustese verso Castellanza, SS33 del Sempione in direzione Busto Arsizio, SS336 della Malpensa e rientrare in A8 a Busto Arsizio.

DALLE 21:00 DI VENERDI’ 7 ALLE 5:00 DI SABATO 8 NOVEMBRE

Sulla A8 Milano-Varese:

-sarà chiuso lo svincolo di Busto Arsizio, in uscita per chi proviene da Varese.

In alternativa, si consiglia di uscire a Gallarate o a Castellanza.