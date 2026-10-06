D08 DIRAMAZIONE GALLARATE-GATTICO: CHIUSURE RAMO IMMISSIONE SULLA A8 VERSO VARESE
D08 DIRAMAZIONE GALLARATE-GATTICO: CHIUSURE RAMO IMMISSIONE SULLA A8 VERSO VARESE
Roma, 6 ottobre 2026 – Sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico, sarà chiuso, per chi proviene dalla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, il Ramo di immissione sulla A8 Milano-Varese, verso Varese, nei seguenti giorni e orari:
-dalle 10:00 alle 14:00 di giovedì 8 ottobre, per consentire lavori di manutenzione delle essenze arboree;
-dalle 21:00 di venerdì 9 alle 5:00 di sabato 10 ottobre, per consentire lavori di manutenzione dei pali luce.
In alternativa, si consiglia di anticipare l’uscita alla stazione di Besnate, percorrere la viabilità ordinaria: SP49, SP26 in direzione Jerago-Albizzate, SS341 verso Solbiate ed entrare in A8 a Solbiate Arno Albizzate, verso Varese.
In ulteriore alternativa, immettersi in A8 verso Milano, uscire a Gallarate, percorrere la SS341 verso Varese ed entrare sulla A8 a Solbiate Arno Albizzate.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.