D08 DIRAMAZIONE GALLARATE-GATTICO: CHIUSURE NOTTURNE

Roma, 12 giugno 2026 – Sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

DALLE 22:00 DI LUNEDI’ 15 ALLE 5:00 DI MARTEDI’ 16 GIUGNO

sarà chiuso il tratto compreso tra Castelletto Ticino e Besnate, verso la A8 Milano-Varese. Si precisa che la stazione di Sesto Calende Vergiate sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni. L’area di servizio “Verbano ovest”, sarà chiusa con un’ora di anticipo.

In alternativa, si consiglia:

Per la chiusura del tratto:

-dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Castelletto Ticino, percorrere la viabilità ordinaria: SS33 del Sempione verso Sesto Calende/Vergiate, via Monte San Martino, SP26, SP49 e rientrare sulla D08 alla stazione di Besnate. In ulteriore alternativa, dopo la SS33 del Sempione, seguire le indicazioni per Busto Arsizio, immettersi sulla SS336 ed entrare in A8 verso Milano allo svincolo di Busto Arsizio. Si ricorda la chiusura, in modalità continuativa, dell’entrata di Gallarate verso Milano, per lavori di installazione delle nuove barriere antirumore.

Chi, invece, è diretto verso Varese, dopo la SS33 del Sempione, percorrere via Monte San Martino, SP26 e rientrare in A8 a Solbiate Arno Albizzate;

-per la chiusura della stazione di Sesto Calende Vergiate verso la A8/Milano/Varese: Besnate;

-per la chiusura della stazione di Sesto Calende Vergiate verso la A26: Castelletto Ticino.





NELLE DUE NOTTI DI MARTEDI’ 16 E MERCOLEDI’ 17 GIUGNO, CON ORARIO 22:00-5:00

sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento A8 Milano-Varese e Sesto Calende Vergiate, verso la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce.

Si precisa che la stazione di Besnate sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni. L’area di servizio “Verbano est”, sarà chiusa con un’ora di anticipo. Contestualmente sarà chiuso il Ramo di allacciamento che dalla A8, con provenienza Varese, immette sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico, verso la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce.

In alternativa, si consiglia:

Per la chiusura del tratto:

-per chi proviene da Milano: uscire a Gallarate, proseguire sulla viabilità ordinaria: SS341, SS33 del Sempione ed entrare sulla D08 alla stazione di Sesto Calende Vergiate;

-per chi proviene da Varese: uscire a Solbiate Arno Albizzate, percorrere la viabilità ordinaria: SP26, SS33 del Sempione ed entrare sulla D08 a Sesto Calende Vergiate;

-per la chiusura della stazione di Besnate verso la A26: Sesto Calende Vergiate, sulla D08;

-per la chiusura della stazione di Besnate verso la A8/Milano: Busto Arsizio, sulla A8. Si ricorda la chiusura, in modalità continuativa, dell’entrata di Gallarate verso Milano, per lavori di installazione delle nuove barriere antirumore;

-per la chiusura della stazione di Besnate verso la A8/Varese: Solbiate Arno Albizzate o Gallarate, sulla A8;

-per la chiusura del Ramo di allacciamento A8/D08: uscire a Solbiate Arno Albizzate, percorrere la SP26 e la SS33 del Sempione ed entrare sulla D08 alla stazione di Sesto Calende Vergiate.

DALLE 21:00 DI GIOVEDI’ 18 ALLE 5:00 DI VENERDI’ 19 GIUGNO

sarà chiusa la stazione di Sesto Calende Vergiate, in entrata e in uscita.

In alternativa, si consiglia di utilizzare la stazione di Castelletto Ticino o di Busto Arsizio.

Si precisa che sarà contestualmente chiuso, sulla stessa D08 Diramazione Gallarate-Gattico, il tratto compreso tra Besnate e l’allacciamento A8, in direzione di quest’ultima.

DALLE 21:00 DI VENERDI’ 19 ALLE 5:00 DI SABATO 20 GIUGNO

sarà chiusa la stazione di Besnate, in entrata e in uscita.

In alternativa, si consiglia di utilizzare la stazione di Sesto Calende Vergiate sulla stessa D08 oppure Gallarate, Busto Arsizio o Solbiate Arno Albizzate sulla A8.

Si ricorda la chiusura, in modalità continuativa, dell’entrata di Gallarate verso Milano, per lavori di installazione delle nuove barriere antirumore.