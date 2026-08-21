D08 DIRAMAZIONE GALLARATE-GATTICO: CHIUSURE NOTTURNE TRATTO SESTO CALENDE VERGIATE-CASTELLETTO TICINO VERSO LA A26

Roma, 21 agosto 2026 – Sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle gallerie, sarà chiuso il tratto compreso tra Sesto Calende Vergiate e Castelletto Ticino, verso la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, nei seguenti giorni e orari:

-dalle 22:00 di lunedì 24 alle 6:00 di mercoledì 25 agosto;

-dalle 22:00 di venerdì 28 alle 6:00 di sabato 29 agosto.

Si precisa che la stazione di Sesto Calende Vergiate sarà chiusa in entrata, in entrambe le direzioni.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Sesto Calende Vergiate, percorrere la SS33 del Sempione verso Gravellona Toce, la SS32 e rientrare sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico alla stazione di Castelletto Ticino;

per la chiusura dell’entrata di Sesto Calende Vergiate, verso la A26: Castelletto Ticino;

per la chiusura dell’entrata di Sesto Calende Vergiate, verso la A8 Milano-Varese: Besnate.