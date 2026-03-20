D08 DIRAMAZIONE GALLARATE-GATTICO: CHIUSURE NOTTURNE TRATTO CASTELLETTO TICINO-SESTO CALENDE VERGIATE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 20 marzo 2026 – Sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico, sarà chiuso il tratto compreso tra Castelletto Ticino e Sesto Calende Vergiate, in entrambe le direzioni, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

-nelle due notti di lunedì 23 e martedì 24 marzo, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Castelletto Ticino e Sesto Calende Vergiate, verso la A8 Milano-Varee, per consentire lavori di pavimentazione.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Castelletto Ticino, percorrere la viabilità ordinaria: SS32 e SS33 verso Milano e rientrare sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico alla stazione di Sesto Calende Vergiate; -dalle 21:00 di mercoledì 25 alle 5:00 di giovedì 26 marzo, sarà chiuso il tratto compreso tra Sesto Calende Vergiate e Castelletto Ticino, verso la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle gallerie.

Si precisa che la stazione di Sesto Calende Vergiate sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Sesto Calende Vergiate, percorrere la SS33 del Sempione verso Gravellona Toce e la SS32 ed entrare sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico alla stazione di Castelletto Ticino, in direzione della A26;

per la chiusura dell’entrata di Sesto Calende Vergiate, verso la A26: Castelletto Ticino;

per la chiusura dell’entrata di Sesto Calende Vergiate, verso la A8: Besnate;

-nelle due notti di giovedì 26 e venerdì 27 marzo, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Castelletto Ticino e Sesto Calende Vergiate, verso la A8 Milano-Varee, per consentire lavori di pavimentazione.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Castelletto Ticino, percorrere la viabilità ordinaria: SS32 e SS33 verso Milano e rientrare sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico alla stazione di Sesto Calende Vergiate.