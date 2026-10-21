D08 DIRAMAZIONE GALLARATE-GATTICO: CHIUSURE NOTTURNE TRATTO BESNATE-ALLACCIAMENTO A26 VERSO LA A26 ED ENTRATE STAZIONI DI BESNATE, SESTO CALENDE VERGIATE E CASTELLETTO TICINO

Roma, 21 ottobre 2026 – Sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, dalle 22:00 di venerdì 23 alle 6:00 di sabato 24 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Besnate e l’allacciamento con la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, in direzione di quest’ultima.

Si precisa che le stazioni di Besnate e di Sesto Calende Vergiate saranno chiuse in entrata in entrambe le direzioni, mentre, per attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, la stazione di Castelletto Ticino sarà chiusa in entrata verso la A26.

L’area di servizio “Verbano est”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con orario 21:00-6:00.

In alternativa, si consiglia:

per chi è diretto in A26 verso Gravellona Toce: dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Besnate, percorrere la viabilità ordinaria: SP26 verso Gallarate, SS33 del Sempione in direzione Casorate Primo-Somma Lombardo-Vergiate-Sesto Calende-Castelletto Ticino-Dormelletto-Arona, SP142 verso Oleggio ed entrare in A26 alla stazione di Arona.

In ulteriore alternativa, anticipare l’uscita a Gallarate, percorrere la SS341, SS33 del Sempione in direzione Casorate Primo-Somma Lombardo-Vergiate-Sesto Calende-Castelletto Ticino-Dormelletto-Arona, SP142 verso Oleggio ed entrare in A26 alla stazione di Arona;

per chi è diretto in A26 verso Genova: dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Besnate, percorrere la viabilità ordinaria: SP26 verso Gallarate, SS33 del Sempione in direzione Casorate Primo-Somma Lombardo-Vergiate-Sesto Calende-Castelletto Ticino, SS32 e SP32 Dir verso Gattico-Borgomanero, SP229 verso Fontaneto ed entrare in A26 alla stazione di Borgomanero.

In ulteriore alternativa, anticipare l’uscita a Gallarate, percorrere la SS341, SS33 del Sempione in direzione Casorate Primo-Somma Lombardo-Vergiate-Sesto Calende-Castelletto Ticino, SS32 e SP32 Dir verso Gattico-Borgomanero, SP229 verso Fontaneto ed entrare in A26 alla stazione di Borgomanero;

per la chiusura dell’entrata di Besnate, Sesto Calende Vergiate e Castelletto Ticino, verso la A26: Borgomanero o Arona, sulla A26;

per la chiusura dell’entrata di Besnate e Sesto Calende Vergiate verso la A8/Milano: Gallarate, sulla A8;

per la chiusura dell’entrata di Besnate e Sesto Calende Vergiate verso la A8/Varese: Gallarate, Cavaria o Solbiate Arno Albizzate, sulla A8.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.