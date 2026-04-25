D08 DIRAMAZIONE GALLARATE-GATTICO: CHIUSURE NOTTURNE TRATTI CASTELLETTO TICINO-BESNATE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 25 aprile 2026 – Sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico, per consentire lavori di manutenzione delle essenze arboree, sarà chiuso il tratto compreso tra Castelletto Ticino e Besnate, in entrambe le direzioni, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

-dalle 21:00 di martedì 28 alle 5:00 di mercoledì 29 aprile, sarà chiuso il tratto Castelletto Ticino-Besnate, verso la A8 Milano-Varese.

Di conseguenza, la stazione di Castelletto Ticino sarà chiusa in entrata verso la A8 Milano-Varese, mentre la stazione di Sesto Calende Vergiate sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni.

L’area di servizio “Verbano ovest”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con orario 20:00-5:00.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, chi è diretto sulla A8 verso Varese, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Castelletto Ticino, potrà percorrere la SS33 del Sempione verso Sesto Calende-Vergiate-Somma Lombardo-Casorate Sempione-Gallarate, la SS341, corso Colombo, viale Vittorio Veneto ed entrare in A8 verso Varese a Gallarate. Chi, invece, è diretto sulla A8 verso Milano, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Castelletto Ticino, potrà percorrere la SS33 del Sempione verso Sesto Calende-Vergiate-Somma Lombardo-Casorate Sempione-Gallarate-Busto Arsizio ed entrare in A8 verso Milano a Busto Arsizio;

per la chiusura dell’entrata di Castelletto Ticino e Sesto Calende Vergiate, verso la A8: Besnate, sulla stessa D08 Diramazione Gallarate-Gattico;

per la chiusura dell’entrata di Sesto Calende Vergiate, verso la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce: Castelletto Ticino, sulla stessa D08 Diramazione Gallarate-Gattico;

-dalle 21:00 di mercoledì 29 alle 5:00 di giovedì 30 aprile, sarà chiuso il tratto Besnate-Castelletto Ticino, verso la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce.

Si precisa che le stazioni di Besnate e di Sesto Calende Vergiate saranno chiuse in entrata in entrambe le direzioni.

L’area di servizio “Verbano est”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con orario 20:00-5:00.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Besnate, potrà percorrere la SP26 verso Gallarate, la SS33 del Sempione in direzione Casorate Primo-Somma Lombardo-Vergiate-Sesto Calende-Castelletto Ticino e rientrare sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico alla stazione di Castelletto Ticino;

per la chiusura dell’entrata di Besnate e Sesto Calende Vergiate, verso la A26: Castelletto Ticino;

per la chiusura dell’entrata di Besnate e Sesto Calende Vergiate, verso la A8/Varese: Solbiate Arno Albizzate o Gallarate;

per la chiusura dell’entrata di Besnate e Sesto Calende Vergiate, verso la A8/Milano: Busto Arsizio.