D08 DIRAMAZIONE GALLARATE-GATTICO: CHIUSURE NOTTURNE TRATTI BESNATE-CASTELLETTO TICINO E SESTO CALENDE-ALLACCIAMENTO A8

Roma, 2 ottobre 2026 – Sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico, per consentire attività di ispezione e manutenzione del cavalcavia che sovrappassa la ferrovia, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

DALLE 21:00 DI LUNEDI’ 5 ALLE 5:00 DI MARTEDI’ 6 OTTOBRE

-sarà chiuso il tratto compreso tra Besnate e Castelletto Ticino, verso la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce.

Si precisa che le stazioni di Besnate e di Sesto Calende saranno chiuse in entrata in entrambe le direzioni.

L’area di servizio “Verbano est”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con orario 20:00-5:00.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Besnate, percorrere la viabilità ordinaria: SP26 verso Gallarate, SS33 del Sempione in direzione Casorate Primo-Somma Lombardo-Vergiate-Sesto Calende-Castelletto Ticino e rientrare sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico in direzione Genova/Gravellona Toce alla stazione di Castelletto Ticino.

In ulteriore alternativa, anticipare l’uscita a Gallarate, percorrere la SS341 e la SS33 ed entrare sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico alla stazione di Castelletto Ticino;

per la chiusura dell’entrata di Besnate e Sesto Calende, verso la A26: Castelletto Ticino, sulla D08;

per la chiusura dell’entrata di Besnate e Sesto Calende, verso Milano: Gallarate, sulla A8;

per la chiusura dell’entrata di Besnate e Sesto Calende, verso Varese, nella prima notte di chiusura, in considerazione di quella sulla A8, del tratto Solbiate Arno Albizzate-Varese, in direzione Varese, si consiglia di raggiungere Varese attraverso la viabilità ordinaria; nella seconda notte di chiusura, in considerazione della chiusura sulla A8, del tratto Solbiate Arno Albizzate-Castronno, in direzione Varese, si potrà entrare in A8 a Castronno;

-sarà chiuso il tratto compreso tra Sesto Calende e l’allacciamento A8 Milano-Varese, in direzione di quest’ultima. Si precisa che le stazioni di Sesto Calende e di Besnate saranno chiuse in entrata in entrambe le direzioni.

L’area di servizio “Verbano ovest”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con orario 20:00-5:00.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, chi è diretto verso Milano, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Sesto Calende Vergiate, potrà percorrere la SS33 del Sempione in direzione Vergiate-Somma Lombardo-Casorate Sempione-Gallarate ed entrare in A8, in direzione Milano, alla stazione di Gallarate.

Chi, invece, è diretto verso Varese, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Sesto Calende Vergiate, potrà percorrere la SS33 del Sempione, in direzione Vergiate-Somma Lombardo-Casorate Sempione-Gallarate, la SS341 verso Solbiate Arno/ Albizzate, via Molinello, viale Europa, via delle Industrie, via Caronno Varesino, via Maggiolino, via Castiglioni, via Santa Croce, Via Pasubio, via Cavour, via San Carlo, via Lario, via Monte Rosa ed entrare in A8, verso Varese, allo svincolo di Castronno.

DALLE 21:00 DI MERCOLEDI’ 7 ALLE 5:00 DI GIOVEDI’ 8 OTTOBRE

-sarà chiuso il tratto compreso tra Besnate e Castelletto Ticino, verso la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce.

Si precisa che le stazioni di Besnate e di Sesto Calende saranno chiuse in entrata in entrambe le direzioni.

L’area di servizio “Verbano est”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con orario 20:00-5:00.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Besnate, percorrere la viabilità ordinaria: SP26 verso Gallarate, SS33 del Sempione, in direzione Casorate Primo-Somma Lombardo-Vergiate-Sesto Calende-Castelletto Ticino e rientrare sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico, in direzione Genova/Gravellona Toce, alla stazione di Castelletto Ticino.

In ulteriore alternativa, anticipare l’uscita a Gallarate, percorrere la SS341 e la SS33 ed entrare sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico alla stazione di Castelletto Ticino;

per la chiusura dell’entrata di Besnate e Sesto Calende, verso la A26: Castelletto Ticino, sulla D08;

per la chiusura dell’entrata di Besnate e Sesto Calende, verso Milano: Gallarate, sulla A8;

per la chiusura dell’entrata di Besnate e Sesto Calende, verso Varese, nella prima notte di chiusura, in considerazione di quella sulla A8, del tratto Solbiate Arno Albizzate-Varese, in direzione Varese, si consiglia di raggiungere Varese attraverso la viabilità ordinaria; nella seconda notte di chiusura, in considerazione della chiusura sulla A8, del tratto Solbiate Arno Albizzate-Castronno, in direzione Varese, si potrà entrare in A8 a Castronno.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.