D08 DIRAMAZIONE GALLARATE-GATTICO: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONI DI SESTO CALENDE VERGIATE E BESNATE, AREA DI SERVIZIO VERBANO OVEST E IMMISSIONE A8
D08 DIRAMAZIONE GALLARATE-GATTICO: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONI DI SESTO CALENDE VERGIATE E BESNATE, AREA DI SERVIZIO VERBANO OVEST E IMMISSIONE A8
Roma, 26 giugno 2026 – Sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-dalle 21:00 di lunedì 29 alle 5:00 di martedì 30 giugno, sarà chiusa la stazione di Sesto Calende Vergiate, in uscita per chi proviene dalla A8 Milano-Varese.
In alternativa si consiglia di anticipare l’uscita alla stazione di Besnate o proseguire sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico verso la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce e uscire a Castelletto Ticino;
-dalle 21:00 di martedì 30 giugno alle 5:00 di mercoledì 1 luglio, sarà chiusa la stazione di Sesto Calende Vergiate, in entrata in entrambe le direzioni e in uscita per chi proviene dalla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce.
In alternativa si consiglia:
in entrata verso la A8 Milano-Varese: Besnate;
in entrata verso la A26: Castelletto Ticino;
in uscita per chi proviene dalla A26: Castelletto Ticino o proseguire sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico verso la A8 e uscire a Besnate;
-dalle 21:00 di mercoledì 1 alle 5:00 di giovedì 2 luglio, sarà chiusa la stazione di Besnate, in uscita per chi proviene dalla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce.
In alternativa si consiglia di anticipare l’uscita alla stazione di Sesto Calende Vergiate o proseguire sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico, immettersi sulla A8 Milano-Varese verso Milano e uscire a Gallarate;
-dalle 22:00 di mercoledì 1 alle 5:00 di giovedì 2 luglio, sarà chiusa l’area di servizio “Verbano ovest”, situata nel tratto compreso tra Sesto Calende Vergiate e Besnate, verso la A8 Milano-Varese;
-dalle 21:00 di venerdì 3 alle 5:00 di sabato 4 luglio, sarà chiuso, per chi proviene dalla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, il Ramo di immissione sulla A8 Milano-Varese, verso Varese.
In alternativa si consiglia di anticipare l’uscita alla stazione di Besnate, percorrere la viabilità ordinaria: SP49, SP26 verso Jerago/Albizzate, SS341 in direzione Solbiate ed entrare in A8 verso Varese a Solbiate Arno Albizzate.
In ulteriore alternativa, immettersi sulla A8 verso Milano, uscire a Gallarate e rientrare dallo stesso svincolo in direzione Varese.