D08 DIRAMAZIONE GALLARATE-GATTICO: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONI BESNATE, SESTO CALENDE VERGIATE E AREA DI SERVIZIO VERBANO EST

Roma, 30 gennaio 2026 – Sulla Diramazione Gallarate-Gattico (D08), per consentire lavori di manutenzione dei pali luce e attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

DALLE 21:00 DI LUNEDI’ 2 ALLE 5:00 DI MARTEDI’ 3 FEBBRAIO

-sarà chiusa la stazione di Besnate, in entrata e in uscita.

In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:

in uscita e in entrata, per chi proviene e per chi è diretto verso Milano: Gallarate, sulla A8;

in entrata verso la A8 Milano-Varese (direzione Varese): Solbiate Arno Albizzate o Gallarate, sulla A8;

in uscita per chi proviene da Varese: Solbiate Arno Albizzate, sulla A8;

in uscita e in entrata, per chi proviene e per chi è diretto verso la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce: Sesto Calende Vergiate, sulla stessa D08 Diramazione Gallarate-Gattico;

-sarà chiusa la stazione di Sesto Calende Vergiate, in entrata in entrambe le direzioni.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Castelletto Ticino o di Besnate.

Si precisa che le chiusure delle entrate di Besnate e Vergiate verranno effettuate in modalità alternata.

DALLE 21:00 DI MARTEDI’ 3 ALLE 5:00 DI MERCOLEDI’ 4 FEBBRAIO

-sarà chiusa l’area di servizio “Verbano est”, situata nel tratto compreso tra Besnate e Sesto Calende Vergiate, verso la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce.

DALLE 21:00 DI MERCOLEDI’ 4 ALLE 5:00 DI GIOVEDI’ 5 FEBBRAIO

-sarà chiusa la stazione di Sesto Calende Vergiate, in entrata in entrambe le direzioni e in uscita per chi proviene dalla A8 Milano-Varese.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Castelletto Ticino o di Besnate.

NELLE DUE NOTTI DI GIOVEDI’ 5 E VENERDI’ 6 FEBBRAIO, CON ORARIO 21:00-5:00

-sarà chiusa la stazione di Sesto Calende Vergiate, in entrata in entrambe le direzioni e in uscita per chi proviene dalla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Castelletto Ticino o di Besnate.